الشرطة تقتحم مقر برشلونة وتلقي القبض على بارتوميو

الرئيس السابق يثير المتاعب حتى بعد رحيله

اقتحمت الشرطة مقر برشلونة بسبب التحقيقات مع الرئيس السابق للنادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو وقضية الحسابات المفبركة الشهيرة ببارسا جيت.

القضية تعود للعام الماضي عندما كشفت مصادر إعلامية عن قيام الرئيس السابق بتعيين شركة خاصة بإدارة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التشهير بخصومه.

"راديو كتالونيا" نقل هذا الصباح خبراً بأن الشرطة اقتحمت مقر برشلونة من أجل البحث عن المزيد من الأدلة ضمن التحقيق الجاري في القضية.

وبحسب "لا فانجارديا"، تم القبض على بارتوميو وشخصين آخرين من أعضاء مجلس إدارته هما أوسكار جراو ورومان بونتي ضمن التحقيقات.

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وعندما نشرت "كادينا كوب" في فبراير الماضي الوثائق الخاصة بالقضية تقدم ستة أعضاء من مجلس إدارة بارتوميو باستقالتهم، بينما أكد الرئيس الراحل أنه ليس له علاقة بالموضوع.

اقتحام الشرطة لمقر برشلونة بسبب "بارسا جيت" ليس الأول، إذ سبق وحدث في يوليو الماضي بحثاً أيضاً عن أي أدلة تخص تورط بارتوميو وإدارته.

وتم عقد جلسة استماع في يوليو الماضي وجاء حكمها ببراءة بارتوميو من الاتهامات، ولكن أشارت إلى وجود علاقة غير واضحة ومربكة مع الشركة المذكورة.

وينتظر أن تقام انتخابات برشلونة لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال شهر مارس الجاري. المزيد من هنا.