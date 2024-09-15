مشاجرة بين لاعبي توتنهام وآرسنال.. والبريميرليج يحسم "الطرد"!

ماذا حدث في الديربي؟

وقعت مشاجرة بين لاعب آرسنال تيمبر وحارس توتنهام فيكاريو مساء اليوم الأحد خلال مواجهة الفريقين في ديربي لندن، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي المتماز.

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وكان تيمبر قد تدخل بعنف على أحد لاعبي توتنهام، ما تسبب في مشاحنات بين لاعبي الفريقين.

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وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء ضد تيمبر بسبب تدخله على بيدرو بورو، لكن القرار قوبل باحتجاجات من لاعبي توتنهام.

وحسب موقف رصد الحالات التحكيمية التابع للبريميرليج، فإن "حكم الفيديو المساعد فحص البطاقة الحمراء المحتملة، وأكد عدم وجود خطأ يستوجب الطرد،" معتبرًا أنه "كان تدخلًا متهورًا وليس خطأ خطيرًا".

وحقق آرسنال الفوز بهدف نظيف عن طريق جابرييل سانتوس في الدقيقة 64، ليحتلل الفريق المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف مانشستر سيتي، بينما يأتي توتنهام في المركز الـ13 بـ4 نقاط.