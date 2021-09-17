مسلسل إصابات ريال مدريد.. تأجيل عودة ميندي وأنشيلوتي في ورطة!

على الإيطالي إيجاد حلول أخرى..

صُدِم المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي بنبأ جديد ضمن مسلسل الإصابات التي تضرب النادي الملكي في آخر عامين، حيث تأجلت عودة فيرلاند ميندي إلى الملاعب.

الدولي الفرنسي كان ينبغي أن يعود للملاعب الأسبوع الماضي، لكن انزعاجًا أصابه في آخر تدريبات الميرينجي قبل مباراة سيلتا فيجو تسبب في استبعاده من القائمة.

وكان مقررًا أن يعود ميندي لارتياد الجبهة اليسرى لريال مدريد أمام فالنسيا هذا الأسبوع، لكن النبأ غير السار هو تفاقم إصابته وزيادة الوقت المحدد لابتعاده عن الملاعب.

إلى متى يغيب ميندي عن ريال مدريد؟

ووفقًا لما كشفته الصحف الإسبانية، فإن عودة ميندي إلى الملاعب ستتأجل على الأقل لمدة 21 يومًا، أي ثلاثة أسابيع تقريبًا.

لذلك فمن المؤكد أن الفرنسي لن يتواجد في الخمس مباريات المتبقية قبل التوقف الدولي، والتي ستكون أمام فالنسيا وريال مايوركا وفياريال وشيريف المولدوفي وإسبانيول.

بعد ذلك يأتي التوقف، وهو خبر جيد لميندي حتى يزداد ابتعاده عن الملاعب ويأخذ وقته الكامل في التعافي، ليكون ظهوره الأول المتوقع هذا الموسم في منتصف أكتوبر أمام أتلتيك بيلباو.

لماذا يتسبب غياب ميندي في أزمة لكارلو أنشيلوتي؟

يتزامن غياب ميندي مع إصابة أخرى في الجبهة اليسرى لمارسيلو، والتي تجعل عودته إلى الملاعب قبل التوقف الدولي محل شكوك كثيرة أيضًا.

هذا إلى جانب معاناة دافيد ألابا من بعض المشاكل الجسدية في الآونة الأخيرة، وتفضيل المدرب أنشيلوتي الاعتماد عليه في مركز قلب الدفاع عن الظهير الأيسر.

هكذا، يصبح أمام الإيطالي خيار وحيد وهو الاعتماد على الشاب ميجيل جوتيريز، أو اللعب بناتشو كظهير أيسر كما فعل أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضًا..