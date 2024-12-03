"مستوى مختلف من الوقاحة".. رد فودين على منتقديه يشعل الجدل

ما سبب الهجوم؟

خيب فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، توقعات عشاق النادي الإنجليزي هذا الموسم، حيث يقدم أسوأ مستوياته على الإطلاق منذ تصعيده للفريق الأول.

ويمر السيتي بأسوأ فتراته مع بيب جوارديولا منذ انضم للفريق في 2016، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر 7 مباريات بمختلف المسابقات، علمًا بأنه خسر آخر 4 مباريات على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يسجل صاحب الـ24 عامًا أي هدف في البريميرليج هذا الموسم، حيث اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة، رغم مشاركته في 10 مباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتعرض فودين لانتقادات عنيفة من المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قابله بإعادة نشر صوره القديمة، التي تتضمن أبرز إنجازاته مع مانشستر سيتي، على غرار "أفضل لاعب في الموسم 2023-2024".

وقال أحد رواد منصات التواصل الاجتماعي في تعليق على صورة فودين (مع جائزة الأفضل): "لقد فقد عقله"، وأضاف آخر: "هو وبيب جوارديولا محقان في التباهي بإنجازاتهما، ما الهدف من الانتصار إذا كنت لا تستطيع أن تفخر به".

وسخر ثالث: "أتحداه أن ينشر مقطع فيديو له وهو يسجل هدفه الأول هذا الموسم"، قبل أن يختم أحدهم: "هذا مستوى مختلف من الوقاحة".

وكان فودين نجم مانشستر سيتي الأول وبطل التتويج بلقب البريميرليج 2023-2024، حيث حصد جائزة أفضل لاعب في الموسم، بعدما سجل 19 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة في المسابقة.