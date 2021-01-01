مستوى صلاح أمام ريال مدريد يضعه في مأزق مع ليفربول

محاولات من وكيل أعماله للضغط على إدارة الريدز

يعيش رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح جناح ليفربول، في موقف لا يحسد عليه، بسبب أداء اللاعب المصري ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

صلاح لم يظهر في أفضل مستوياته، خلال لقاء الفريق أمام ريال، في إياب ربع نهائي الأبطال الذي انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، وخروج الريدز من البطولة.

العديد من التكهنات تحيط بمستقبل اللاعب الفترة الأخيرة، بوجود أنباء عن اهتمام من باريس سان جيرمان وبرشلونة وريال مدريد بضمه.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن رامي عباس يخوض معركة مع إدارة ليفربول بسبب مستقبل صلاح الفترة القادمة.

مستوى صلاح ضد ريال وإضاعته لفرصة سهلة بعد دقيقتين فقط على بداية المباراة، جعل الأمور لا تسير في صالح اللاعب ووكيله في هذه المعركة.

وأوضحت أن وكيل صلاح يحاول بشتى الطرق الضغط على إدارة ليفربول، للتوصل لأفضل شروط ممكنة لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2023.

وأشارت إلى أنه كان يحاول استغلال الأنباء المنتشرة حول رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم صلاح، لتوفير شروط أفضل للاعبه.

ولكن الوضع المالي للناديين في الوقت الحالي، لا يسمح بتمويل صفقة صلاح في العام المقبل، ليصبح وكيله في وضعية صعبة.

ليفربول يعتبر صلاح من أهم 4 لاعبين بالفريق، لكنه لن يخضع لمحاولات عباس للضغط على النادي لفرض شروطه.

وعلى الجانب الآخر لن يشعر ريال بأي حماس للتعاقد مع اللاعب، بعد مستواه ضد الفريق، حيث فشل في إقناع قادة النادي الإسباني في المواجهة التي أقيمت على ملعب أنفيلد مساء أمس، الأربعاء.

جدير بالذكر أن صلاح نجح في تسجيل 28 هدفًا في 44 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم، وقام بـ4 تمريرات حاسمة بكل البطولات.