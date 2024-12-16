وكيله يبدد الشكوك: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة!

حسم مستقبل يامال مع برشلونة...

حسم جورج مينديش، وكيل أعمال لامين يامال، لاعب برشلونة، التكهنات حول مستقبل موكله مع الفريق الكتالوني، في ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب الشاب من نهايته.

وينتهي عقد يامال صاحب الـ 17 عامًا، مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، وسط ترقب كبار الأندية الأوروبية، للوضع لمحاولة الحصول على توقيع الموهبة الإسبانية.

ونقل الصحفي الإيطالي " فابريزيو رومانو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تصريحات لمينديش والتي قال فيها: "نعم بالطبع سيوقع لامين يامال، على عقد جديد مع برشلونة، هذا سيحدث".

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وأثيرت بعض التكهنات حول قدرة برشلونة، على تجديد عقد يامال، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني، ولكن اللاعب بنفسه قد خرج وكشف عن طموحاته وأهدافه في السنوات القادمة مع فريقه الحالي.

ومنذ أن تم تصعيد اللاعب الإسباني الشاب، إلى صفوف برشلونة، وأصبح من نجوم الفريق، وقدم بالفعل مستويات جعلته من أفضل المواهب في العالم بالوقت الحالي.

جدير بالذكر أن لامين يامال، هذا الموسم مع برشلونة، قد شارك في 21 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل ستة أهداف، وصنع 12 آخرين.