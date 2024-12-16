السيطرة على كل شيء .. لامين يامال يحدد أهدافه مع برشلونة قبل سن الـ 21!

طموح لامين يامال لا يتوقف...

كشف لامين يامال، لاعب منتخب برشلونة، عن أهدافه وطموحاته مع الفريق الكتالوني، والمنتخب الإسباني، خلال السنوات القادمة.

وسبق وأن حقق لامين يامال، لقب الدوري الإسباني، مع برشلونة في موسم 2022-23، عندما شارك حينها في مباراة وحيدة، قبل أن يصبح لاعبًا أساسيًا مع الفريق الكتالوني، منذ الموسم الماضي، وعلى الصعيد الدولي، ساهم في فوز منتخب ببلاده ببطولة يورو 2024.

ويقدم اللاعب صاحب الـ 17 عامًا، مستويات مميزة مع برشلونة، والمنتخب الإسباني، جعلته واحدًا من أهم وأبرز المواهب في العالم بالوقت الحالي.

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وقال لامين يامال عن طموحاته في تصريحات لصحيفة " توتو سبورت": "قبل أن أبلغ الـ 21، هدفي هو الفوز بكأس العالم مع إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تحقيق لقبين دوري على الأقل مع برشلونة".

وأضاف: "إذا نجحت في الفوز بدوري أبطال أوروبا، فسوف تزداد فرصي للفوز بجائزة الكرة الذهبية".

جدير بالذكر أن لامين يامال، هذا الموسم مع برشلونة، قد شارك في 21 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل ستة أهداف، وصنع 12 آخرين.