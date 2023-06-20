مستشهدًا بالدوري الصيني .. سون هيونج مين يفاجئ الاتحاد السعودي بتصريحاته

زهيرة عادل
Heung-min Son Tottenham 2022-23Getty
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الجناح الكوري لتوتنهام يرد بعد ساعات قليلة من انتشار أنباء تلقيه عرض رسمي من نادي الاتحاد السعودي

لا يهدر الكوري الجنوبي سون هيونج مين؛ جناح أيسر توتنهام الإنجليزي، الكثير من الوقت، فبينما زعمت تقارير بالأمس تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد السعودي، خرج اليوم للرد سريعًا وتوضيح الصورة لجماهيره.

التقارير السعودية والأجنبية تحدثت عن تقديم النادي الجداوي عرضًا رسميًا للاعب مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، فما هو رده؟

الصحفي الكوري الجنوبي سيونجمو لي، نقل تصريحات سون لوسائل الإعلام المحلية، إذ قال: "لدي الكثير لأقوم به في الدوري الإنجليزي، المال لا يهمني حاليًا، ما يهمني هو سعادتي بممارسة كرة القدم واللعب في الدوري المفضل بالنسبة لي، أريد ألعب لفترة أطول مع توتنهام، وسأواصل الاستعداد للموسم الجديد عندما أعود له".

وليقطع الشك باليقين، قام سون بالاستعانة بمقولة قديمة لقائد منتخب كوريا الجنوبية السابق كي سونج يونج هو، وقتما قال: "قائد كوريا الجنوبية لن يذهب للدوري الصيني"، في إشارة إلى عدم تفكيره في اللعب في أي من الدوريات الآسيوية.

يذكر أن الاتحاد أبرم صفقة وحيدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ تعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

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