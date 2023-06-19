الاتحاد يبدأ أولى خطوات التعاقد مع سون هيونج مين.. ويصدم عبد الرزاق حمد الله

ميركاتو نادي الاتحاد يشتعل بتطورات مثيرة في القادمين والراحلين

بدأ نادي الاتحاد، أولى خطوات التعاقد مع النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

هيونج مين البالغ من العمر 30 سنة، يرتبط بعقد مع توتنهام، حتى 30 يونيو 2025؛ حيث ترددت أنباء في البداية، عن أنه سيكون أحد أهداف صندوق الاستثمار السعودي، في صيف العام القادم، وليس الآن.

لكن.. صحيفة "الشرق الأوسط" أعلنت تقديم نادي الاتحاد، عرضًا رسميًا إلى توتنهام؛ للتعاقد مع الجناح الكوري الجنوبي، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأشارت الصحيفة، إلى أن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني الحالي لنادي الاتحاد، يرتبط بعلاقة جيدة مع هيونج مين؛ حيث عملا معًا في صفوف الفريق الإنجليزي سابقًا.

وعلى جانب آخر.. أعلنت الصحيفة، تعليق مسؤولو الاتحاد، مستقبل المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي إيجور كورونادو، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت أن الاتحاديين، استقروا على بقاء الثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي ورومارينيو فقط، بينما تم تعليق مستقبل جميع أجانب الفريق، على حسب الصفقات الصيفية الجديدة.

جدير بالذكر أن الاتحاد، تعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما رسميًا، وبات قريبًا للغاية من التوقيع مع متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي.