مستجدات كورونا.. 5 تبديلات في مباريات الدوري الألماني

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم السماح بإجراء 5 تبديلات خلال المباراة بدلًا من 3 خلال مباريات الدوري الألماني بسبب الحالة البدنية للاعبين والتي لن تكون كما هي بالطبع.

وسيصبح البوندسليجا أول دوري أوروبي من الدوريات الكبرى يعود إلى العمل عندما يستأنف خلف الأبواب المغلقة يوم السبت المقبل بعد توقف لمدة شهرين.

كما سيعود دوري الدرجة الثانية في في نهاية هذا الأسبوع، ولذلك يجري الاتحاد الألماني العديد من الاجتماعات من أجل الاتفاق على القواعد الجديدة.

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وكان أول هذه القرارات الجديدة هو أن أندية الدوري الألماني ستتمكن من استخدام خمسة تبديلات عندما تعود من التوقف المفروض بسبب جائحة فيروس بعد غد السبت.

وعلى الرغم من أن الموسم من المقرر أن ينتهي في الثامن والعشرين من يونيو، إلا أن المباريات قد تقام في يوليو في حال فرضت الظروف ذلك.

وفي حال حدثت تطورات لا يمكن السيطرة عليها، فإن إلغاء الموسم سيكون حلًا، مع وضع لائحة بشأن مصير اللقب والهبوط في غضون الأسبوعين المقبلين.

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يذكر أن هناك 9 جولات كاملة متبقية في الدوري الألماني، مع تقدم بايرن ميونيخ بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند في الصدارة.