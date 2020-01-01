أخبار الانتقالات: يوفنتوس يتحرك لنيمار والسيتي كلمة السر في صفقة لاوتارو

تريفور سينكلير يتحدث عن رحيل الإسباني من مانشستر سيتي

أشار تريفور سينكلير إلى أن برشلونة يدفع بيب جوارديولا للعودة من جديد للكامب نو، وقد يحمل المستقبل القريب رحيل المدرب من مانشستر سيتي.

ينتهي عقد جوارديولا مع السيتي في صيف 2021 وكان هناك حديث عن أنه يمكن أن يكون في طريقه للخروج.

ويعتقد سنكلير أن البلوجرانا سيحاول إعادته مرة أخرى إلى كامب نو ، مضيفًا أنه قد ينجح في ذلك.