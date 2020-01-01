مستثمر مصري يستعد لشراء بيرنلي مقابل 200 مليون باوند

رجل الأعمال المصري محمد الكشاشي يستعد لدخول عالم الاستثمار الرياضي من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أنه من المقرر أن يستحوذ رجل الأعمال المصري محمد الكشاشي على بيرنلي مقابل 200 مليون جنيه استرليني.

ووقع الكشاشي والمحامي الرياضي كريس فارنيل اتفاقيات بيع وشراء مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الاتفاق مع رئيس نادي بيرنلي مايك جارليك.

يأتي ذلك بعد أن تم حظر فارنيل الذي يتخذ من تشيشير مقراً له من امتلاك نادٍ لكرة القدم من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد محاولته السابقة لشراء تشارلتون أثليتيك.

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استأنف فارنيل عدم الأهلية، بعد أن ادعى أنه ارتكب خطأ إداريًا ثم أصبح نزاعًا مريرًا بينه وبين رابطة الدوري الإنجليزي، لكن تمت تبرئته الآن لشراء بيرنلي.

وقدم الكشاشي وفارنيل بالفعل العقود والتفاصيل المالية، والعقبة الأخيرة الآن هي اجتياز اختبار أصحاب ومديري الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحرص الكشاشي على شراء نادٍ إنجليزي والدخول في عالم الاستثمار الرياضي، بعد أن كان مهتمًا أيضًا بكونسورتيوم تشارلتون، لكنه قام الآن باتخاذ خطوة أعلى وشراء نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتسببت القيود المالية في توترات كبيرة بين ملاك بيرنلي الحاليين والمدرب شون دايش، حيث كافحوا لجلب تعاقدات جديدة وتقوية الفريق ولكنهم لم يستطيعوا.