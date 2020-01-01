على طريقة الأوسكار .. الاتحاد الإنجليزي يجبر الأندية على حد أدنى للأقليات لمحاربة العنصرية

بروتوكول التنوع العرقي في الكرة الإنجليزية يدخل حيز التنفيذ.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن بروتوكول التنوع العرقي في الكرة الإنجليزية قد بدأ الدخول في حيز التنفيذ سعيًا لمحاربة العنصرية في الملاعب.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز"، التي أكدت أن البروتوكول الجديد سيغير الكثير في طرق محاربة العنصرية في كرة القدم.

وأوضح بول إليوت رئيس صندوق التضمين في الاتحاد الإنجليزي أن ذلك البروتوكول الجديد سيكون الأكثر تأثيرًا في شكل الكرة الإنجليزية بالسنوات الماضية.

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وقال إليوت: "أعتقد صدقًا أن تلك اللحظة ستؤثر على التنوع في الكرة الإنجليزية أكثر من أي شيء آخر حدث منذ عام 1993".

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وأضاف: "الأندية التي ستوقع على البروتوكول عليها أن تضمن تعيين 15% من الأقليات العرقية والجنسية في إدارات الفرق التي سيتم تعيينها من بعد التعيين".

وأردف: "سيكون هناك نسبة أخرى تخص الأجهزة الفنية ستصل لنسبة 25% وسيكون وجود عناصر نسائية في الأجهزة الخاصة بفرق كرة القدم النسائية ضروريًا بنسبة 50% من بعد البروتوكول".

وتبذل كرة القدم حول العالم مجهودات كبيرة في محاربة العنصرية التي كانت قد وصلت لأعلى مستوياتها قبل ظهور فيروس كورونا القاتل.

جدير بالذكر أن البروتوكول ليس بالجديد في المساعي لمحاربة العنصرية ضد الأقليات والأعراق المضطهدة، حيث سبقه قبل أسابيع بروتوكولًا خاصًا بالأفلام التي سيتم قبولها في ترشيحات جوائز أكاديمية الفنون في هوليوود (الأوسكار) بشروط أكثر تعقيدًا.