مستثمر أمريكي وثامن أغنى رجل بالعالم.. سباق محتدم لشراء ليفربول!

أطراف مهتمة لشراء ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات بين رجل أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وملاك ليفربول الحاليين من أجل شراء النادي في الفترة المقبلة.

وكانت مجموعة فينواي سبورتس جروب "FSG" الأمريكية المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي قد قررت طرح "الريدز" للبيع في تغيير مفاجئ وغير متوقع على موقفهم تجاه النادي.

وبحسب ما ورد من صحيفة "دايلي ميل" فهناك بعض المصادر الخاصة بالجريدة التي تؤكد وجود مستثمر من الولايات المتحدة على استعداد لشراء النادي.

وأوضح تقرير الصحفية أن القيمة التي من الوارد أن يباع بها النادي ستكون 2.7 مليار جنيه استرليني، وذلك سيمثل ربحًا ضخمًا للملاك الحاليين الذين كانوا قد اشتروا الريدز من قبل بـ 300 مليون جنيه فقط.

وكانت بعض التقارير الصحفية الأخرى قد أشارت إلى وصول قيمة ليفربول إلى 4 مليار جنيه استرليني، لكن يبدو أن ملاك الريدز لا يعتقدون أن هذه القيمة عادلة في ظل موافقتهم على بيع النادي بقيمة أقل من ذلك بكثير.

وفي سياق متصل أوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية أن رجل الأعمال الهولندي موكيش أمباني، مهتم بشراء نادي ليفربول، وأضاف التقرير أنه ثامن أغنى رجل بالعالم حيث تقدر ثروته بـ 90 مليار جنيه استرليني.