ليفربول معروض للبيع .. بيان صادم من ملاك "الريدز"

مجموعة "FSG" الأمريكية المالكة لنادي ليفربول تصدر بيانًا صادمًا للإعلان عن نيتها في بيع النادي.

قررت مجموعة فينواي سبورتس جروب "FSG" الأمريكية المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي طرح "الريدز" للبيع في تغيير مفاجئ وغير متوقع على موقفهم تجاه النادي.

مجموعة فينواي برئاسة جون هنري، والتي تملك ليفربول منذ عام 2010، قررت دعوة المهتمين بشراء النادي إلى تقديم عروضهم، وتم إعداد عرض مبيعات كامل للراغبين في ذلك.

وجاء في بيان قدمته المجموعة الأمريكية إلى صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية: "بموجب الشروط والأحكام الصحيحة، المجموعة منفتحة على فكرة بيع النادي".

وأضاف: "تلقت المجموعة بشكل متكرر طلبات من وسطاء يعبرون عن اهتمام أطراف ثالثة في أن يصبحوا مساهمين في ليفربول".

وأكمل: "لقد قالت FSG من قبل إنه بموجب الشروط والأحكام الصحيحة سننظر في دمج مساهمين جدد إذا كان ذلك في مصلحة نادي ليفربول".

كونراد ويتشيك، رئيس التحليل الرياضي في شركة "جلوبال داتا" الرائدة في مجال البيانات والتحليلات، يرى بأن ليفربول قد يُباع بقيمة تصل إلى خمسة مليارات يورو، بالنظر إلى بيع تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 4.15 مليار يورو، خاصة وأن "الريدز" يدر دخلًا يتجاوز حاجز 160 مليون يورو من صفقات الرعاية فقط في موسم 2022-23.

قرار مجموعة فينواي المفاجئ سيثير عاصفة بالتأكيد في كرة القدم الإنجليزية، حيث ربما نتعرف خلال الأيام القليلة المقبلة على المهتمين بشراء النادي، وما إذا كانت المجموعة الأمريكية ستخرج بالكامل من النادي، أم ستقبل ببيع حصص من أسهم "الريدز" إلى مساهمين جدد.