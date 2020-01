حقق نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان رقمًا مميزًا، أمام ليل، في المباراة الجارية بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر الدوري الفرنسي.

نيمار، سجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان، بعدما تبادل التمرير مع ماركو فيراتي، قبل أن يطلق تسديدة رائعة، سكنت شباك حارس ليل في الدقيقة 28، من زمن اللقاء.

نافاس: نيمار من عالم مختلف ويريد تقديم كل شيء لباريس

شبكة "أوبتا" المختصة بالأرقام والإحصائيات، ذكرت أن نيمار ساهم في 100 هدفًا مع البي إس جي، بفضل هدفه الليلة

100 - Neymar has been involved in his 100th goal in 75 games in all comps with Paris (65 goals, 35 assists). Centenary. @PSG_English pic.twitter.com/mD959xh6SC