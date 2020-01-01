نافاس: نيمار من عالم مختلف ويريد تقديم كل شيء لباريس

نيمار يعيش فترة من التألق مع باريس سان جيرمان بعد عودته من الإصابة

أكد كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان ، أن زميله في الفريق نيمار يصمم على إعطاء كل شيء للفريق.

وبعد أن عاد نيمار من الإصابة في شهر نوفمبر، توهج بشكل كبير مع الفريق الباريسي وسجل تسعة أهداف وصنع ثمانية آخرين في 11 مباراة.

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وقال نافاس في تصريحات صحفية: "الفريق يمتلك تشكيلة كبيرة من اللاعبين، وإنه لشرف لي أن أكون معهم، الجميع يشعر بالهدوء والثقة وأننا سنقوم بعمل جيد".

وواصل: "نيمار لاعب على مستوى مختلف تماماً، نحن سعداء لتواجده معنا فهو يساعدنا كثيراً ويجعلنا أقوى كما أنه يصمم على تقديم كل ما في وسعه للفريق".

وكانت بعض التقارير الصحفية، كشفت عن رغبة نيمار في إلغاء حفل عيد ميلاده في فبراير القادم للتركيز أكثر مع باريس في دوري أبطال أوروبا .

خطوة جديدة من نيمار للتركيز مع باريس سان جيرمان

وأكمل: "كل الظروف متاحة لنا الآن لنتوج بالألقاب خاصة دوري أبطال أوروبا، نمتلك مستوى عال من الكفاءة، وأهم شيء أن الفريق متعاون بنسبة 100%".

وأردف: "أنا سعيد للغاية مع الفريق، لقد استقبلني الجميع بشكل رائع، كما أن عائلتي سعيدة وبحالة جيدة هنا، أطمح للفوز".

وأتم تصريحاته قائلاً: "وكما قلت سابقاً أنا لم انضم لباريس لقضاء وقت ممتع، ولكني جئت لرغبتي في مواصلة القتال واللعب والفوز بالألقاب".