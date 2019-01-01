مساعد إنريكي: أتواصل معه عبر الرسائل أثناء المباراة

غياب إنريكي لا يزال متواصلاً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق روبيرتو مورينو، مساعد مدرب إسبانيا لويس إنريكي، على غياب الأخير المتواصل عن تدريب الفريق وقال إنهم على تواصل دائم أثناء المباريات.

مورينو تولى تدريب المنتخب في الانتصار مساء الجمعة على جزر فارو 4-1 ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.

ويغيب إنريكي عن لقاءات إسبانيا منذ مباراة مالطا في مارس الماضي بسبب ظروف عائلية طارئة كما قال الاتحاد الإسباني في وقت سابق.

وقال مورينو للإعلام بعد المباراة: "أتحدث مع لويس طوال الأسبوع وحضرنا للمباراة، تحدثت معه قبل المباراة حول التشكيل وخطورة الخصم".

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خبر مؤسف غياب نيمار عن المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا.😰



إليكم أرقام المنتخب البرازيلي مع نيمار وبدونه 🧐 pic.twitter.com/gnPypLXOHZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

وأكمل: "بقينا على تواصل طوال المباراة ونملك وسيلة للتواصل خاصة بنا، أنا هنا طالما الفريق يحتاجني، ولكن لويس هو المدرب".

وعن عودة سانتي كازورلا: "سعداء للغاية بعودته، حتى إنريكي بعث برسالة لتهنئته، نعرف جودته وإمكانياته، وما قدمه في المباراة يؤكد ذلك".

يذكر أن كازورلا عاد لصفوف إسبانيا بعد غياب دام ثلاث سنوات ونصف، وحمل شارة القيادة في الشوط الثاني بعد خروج سيرخيو راموس.

وتلعب إسبانيا مساء الإثنين المقبل أمام السويد في سعيها لتأكيد صدارتها لمجموعة التصفيات.