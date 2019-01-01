تصفيات اليورو .. أوكرانيا تكتسح صربيا والدنمارك تعطل القطار الأيرلندي

أسدل الستار على افتتاح مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة يورو2020، بنتائج غير متوقعة، أبرزها الفوز العريض الذي حققه المنتخب الأوكراني على حساب ضيفه الصربي بخماسية نكراء، لحساب المجموعة الثانية التي تضم البرتغال، لوكسمبورج وليتوانيا.

وبالفوز العريض الذي حققه منتخب بلاد السحر والجمال، يكون قد ابتعد بصدارة المجموعة، بوصوله للنقطة السابعة في أول ثلاث جولات، بفارق 3 نقاط عن منتخب لوكسمبورج، الذي سقط في فخ التعادل خارج قواعده أمام ليتوانيا بهدف للكل في نفس التوقيت، فيما ظل المنتخب الخاسر بخماسية في ذيل المجموعة بنقطة يتيمة، مثل ليتوانيا، ويتقدم عليهما أصداق كريستيانو رونالدو بنقطة واحدة فقط.

وعلى ملعب "جينيرالي آرينا"، تمكن صاحب الأرض المنتخب التشيكي من تصحيح أوضاعه، بتحقيق الفوز على ضيفه البلغاري بهدفي باتريك ستشيك مقابل هدف إسماعيلا عيسى، ليحسن الفائز مكانه في المجموعة الأولى، باحتلال الوصافة بفارق 3 نقاط عن المتصدر المنتخب الإنجليزي.

وتجمد رصيد المنتخب البلغاري عند نقطتين فقط، مثل المنتخب الكوسوفي والمونتينيجري، بعد تعادلهما بهدف لمثله في نفس التوقيت، أما في المجموعة الرابعة، نجح المنتخب الدنماركي في عرقلة المتصدر أيرلندا بالتعادل معه بهدف لمثله، في المقابل فازت جورجيا على الجبل الأسود بثلاثية نظيفة، ليبقى المنتخب الأيرلندي في الصدارة بسبع نقاط، ويليه المنتخب السويسري بأربعة ثم جورجيا بنقاط مباراة اليوم، بفارق نقطة عن المنتخب الاسكندينافي صاحب المركز الرابع، والأخير بلا نقاط.

وفي المجموعة السابعة، واصل أصدقاء روبرت ليفاندوفسكي التحليق في الصدارة، بالحصول على العلامة كاملة في أول 3 جولات، بعد الفوز خارج البلاد على مقدونيا بهدف كريستوف بيونتيك، ويتبعه المنتخب الإسرائيلي في الوصافة بسبع نقاط، بعد فوزه هو الآخر على لاتفيا بهاتريك ايران زهافي.

عازف الليل 🤵✨



(📸: IG\m10_official) pic.twitter.com/1f0IWvNWFr — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

وقفز المنتخب النمساوي من ذيل المجموعة إلى المركز الرابع، بحصوله على أول 3 نقاط، بالفوز على سلوفينيا بهدف نظيف، بفارق نقطة عن ثالث المجموعة المنتخب المقدوني.

وبأقل مجهود، حافظ المنتخب الإسباني على صدارة مجموعته السادسة، بانتصاره على جزر فاروه بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده لتسع نقاط، بفارق نقطتين عن الوصيف المنتخب السويدي، الذي فاز هو الآخر على مالطة بثلاثة دون رد، ثم رومانيا في المرتبة الثالثة بأربع نقاط، بعد التعادل مع النرويج بهدفين لمثلهما، وبفارق نقطة عن مالطة، التي توقف رصيدها عند 3 نقاط بعد الخسارة.