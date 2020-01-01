مسؤول اتحادي يُطالب بمنح الدوري السعودي لنادي الهلال

كانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي في السعودية خوفًا من تفشي فيروس كورونا

طالب أسامة المولد مدير الكرة بنادي الاتحاد بتتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2019\2020.

وقال المولد في تصريحات مع المعلق الإماراتي عامر عبدالله إنه يتمنى إنهاء مسابقة الدوري السعودي وتتويج الهلال "المتصدر" باللقب؛ لأن الأمور صارت صعبة على كل الأندية.

وأضاف إنه يفضل إنهاء المسابقة وتتويج الهلال بلقب الدوري السعودي واعتماد الترتيب الحالي لفرق الدوري.

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وتابع قائد الاتحاد السابق : "أكن الاحترام الكامل للإخوة في نادي النصر، ومن حقهم أن يطالبوا بما يروه مناسباً في استمرار المسابقة أو توقفها، ولكني هنا أقول رأيي بتجرد، وهو ما يمثل وجهة نظري".

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت إيقاف النشاط الرياضي في السعودية خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

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وتطرق المولد للحديث عن إيقاف عدد من لاعبي الاتحاد لفترات طويلة بسبب تناول مواد محظورة، ، وقال : "لا أعتقد أن ذلك يحدث بشكل طبيعي، ليس لاعب أو اثنين، ومنذ فترة طويلة، وهذا يتكرر معنا، كل ما أستطيع الإدلاء به، أنني لا أظن أن ما فات كان طبيعيًا".