مروان دا كوستا يُعلن غيابه عن مباراة الاتحاد والوحدة

الاتحاد يحل ضيفًا على الوحدة السبت المُقبل في مكة المكرمة

ماجد جزر

أكد اللاعب الدولي المغربي مروان دا كوستا، مدافع فريق الاتحاد السعودي عدم تمكنه من التواجد في مباراة فريقه المُقبلة أمام نادي الوحدة.

الاتحاد يحل ضيفًا على الوحدة السبت المُقبل في مكة المكرمة ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

اللاعب المغربي نشر صورة عبر حسابه في "إنستجرام" وكتب عليها : "بدأت في التمارين الفردية، والإصابة في تحسن، لكن لا أستطيع المشاركة في اللقاء القادم".

وواصل داكوستا :"أعمل كثيرًا لمحاولة أن أكون جاهزًا في المباراة التي تلي مواجهة الوحدة ، وأعدكم بفعل المستحيل كي أعود بأسرع وقت ممكن، شكرًا لكم على دعمكم وتوجيهكم".

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وكان داكوستا قد أصيب بتمزق في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة مع فريقه خلال الفترة الماضية، حيث سافر اللاعب إلى فرنسا لخوض برنامج.