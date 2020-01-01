مرشح لرئاسة برشلونة يتحرك من أجل ضم هالاند ونيمار

هل ينضم نيمار وهالاند إلى برشلونة؟

يبدو أن انتخابات رئاسة برشلونة ستشهد مزادًا بين المرشحين حيث يحاول كل منهم وضع أسماء أكبر من اللاعبين فيما يخص بالوعود الانتخابية.

وافتتح إميلي روسو حملته الانتخابية يوم الخميس في شكل توقيعات، معلناً أنه سيعمل إذا أصبح رئيسًا للحصول على خدمات نيمار بدون مقابل في 2022.

نيمار سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل أي في صيف العام 2022 وهو ما يعمل من أجله روسو في الوقت الحالي.

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وإضافة إلى ذلك، فإن المرشح لرئاسة برشلونة ذهب إلى أبعد من ذلك وأكد أنه يجري بالفعل مفاوضات مع لاعب كبير آخر سيكشف عن اسمه في ديسمبر.

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توقعات الصحف تذهب إلى اتجاه إرلينج هالاند حيث يتمتع روسو بتواصل جيد مع وكيل أعماله الإيطالي الشهير مينو رايولا مما سيسهل التواصل والمفاوضات.

وعلى الرغم من أن عقده مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى عام 2024، يبدو أنه سينتهي به المطاف كلاعب في أحد الأندية الكبرى في أوروبا قريبًا.

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يذكر أن برشلونة في الوقت الحالي يعيش حالة فوضى كبيرة بعد استقالة رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو بسبب انهيار الفريق اقتصاديًا ورياضيًا.