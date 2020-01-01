كومان : أرحب بتخفيض راتبي وهل نضم لاعبين جدد في يناير؟

حب النادي يفرض على الهولندي التضحية

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة، على ترحيبه بموافقة اللاعبين بتخفيض رواتبهم، من أجل مساعدة النادي على تخطي الأزمة المالية.

برشلونة أعلن بشكل رسمي، أمس، الجمعة، عن التوصل لاتفاق مبدئي مع اللاعبين على تخفيض رواتبهم لمواجهة أزمة كورونا الأخيرة.

كومان كشف في المؤتمر الصحفي لمواجهة أوساسونا، غدًا في الدوري الإسباني، عن ترحيبه بتخفيض راتبه هو الآخر لمساعدة النادي الكتالوني.

المزيد من الفرق

وقال الهولندي:"الأمر يتعلق بحب النادي، أخبرت السيد كارليس توسكيتس رئيس مجلس الإدارة، برغبتي في مساعدة النادي بأي شكل من الأشكال".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وأضاف:"أنا على استعداد للمساهمة في حل الأزمة، بسبب العديد من الظروف التي يمر بها برشلونة".

وأما عن وضع الفريق في سوق الانتقالات الشتوية:"علينا التفكير فيما هو أفضل للنادي، والنظر للوضع الاقتصادي في ذلك الوقت".

وأما عن وفاة مارادونا:"لعبت مرة واحدة ضده، في مباراة برشلونة وإشبيلية، أتذكر أنه وصل لاحقًا في فترة الإحماء وكنت على وشك النظر إليه أكثر من أي شيء آخر".

واستكمل:"بالنسبة لي كان الأفضل في العالم في هذه الفترة، دائمًا ما تريد رؤية المزيد من جودته على أرض الملعب".

وعن تأثير وفاته على ليونيل ميسي:"لا يمكننا تخيل تأثير هذه الأنباء على الأرجنتينيين، أفضل تكريم له هو إظهار كيف يمكننا لعب كرة القدم".

إقرأ أيضًا .. الفرصة الأخيرة لأومتيتي .. مدافع برشلونة أمام مفترق طرق

كلمة السر رايولا .. برشلونة يخطط لخطف هالاند من ريال مدريد

يذكر أن برشلونة يستهدف التعاقد مع لاعب جديد بقلب الدفاع بعد الإصابة القوية لجيرارد بيكيه، وسط أنباء عن مفاوضات مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي.

وعلى جانب آخر يطمح النادي الكتالوني، في العودة لطاولة المفاوضات من جديد لضم الهولندي ممفيس ديباي من ليون قبل نهاية عقده في 30 يونيو القادم.