مرتضى منصور: عقوبات السوبر لا قيمة لها والجنايني يتربح

رئيس الزمالك يهاجم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

واصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومه على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، بعد أزمة مباراة القمة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.

رئيس الزمالك رفض خوض مباراة القمة الأخيرة، التي كان مقررًا لها يوم الإثنين الماضي أمام الأهلي، ورفض الفريق الأبيض الحضور، بحجة الازدحام المروري.

مرتضى قال خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: "أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، يتقاضون 5 آلاف دولار شهريًا، وعمرو الجنايني يتربح من عمله".

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رئيس الزمالك تابع: "لم أتلق تهنئة من عمرو الجنايني، بعد التتويج بالبطولات الأخيرة، ولم يرسل أي شخص من اتحاد الكرة، لاستقبال الفريق، بعد عودته من قطر، أتساءل، هل هذا هو الزملكاوي الذي تتحدثون عنه؟".

وعلق مرتضى على عقوبات لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقب مباراة السوبر المصري، حيث قال: "عقوبات لا قيمة لها، لأنها لا تستند على لائحة أو قانون تم اعتماده من جانب الجمعية العمومية".

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وأردف: "اللائحة يجب أن تُنشر في الجريدة الرسمية، أو يتم اعتمادها من الجمعية العمومية، ولكن لم يحدث هذا، ولا توجد عقوبة دون وجود نص".

وواصل: "لائحة اتحاد الكرة لا قيمة لها، والقانون واضح، وما حدث هدفه ذبح لاعبي الأهلي والزمالك ولا يمكن القبول به في دولة قانون".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "كيف تنشر لجنة اتحاد الكرة العقوبات قبل يومين من مباراة الزمالك والترجي، التي سيحضرها 30 ألف مشجع، هل هدفك إشعال الأمور في البلاد؟"

الزمالك يستعد لمواجهة الترجي التونسي، مساء غدٍ الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي سيقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.