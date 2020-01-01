الأهلي السعودي يوقف المفاوضات مع مدرب الزمالك

بعد وجود انفراجه في المفاوضات بين النادي الأهلي والمدير الفني الصربي فالدان ميلوفيتش

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مفاجأة كبيرة بعدما أوضحت الطريق الذي وصلت له مفاوضات إدارة الأهلي الحالية مع مدير فني جديد للفريق لخلافة المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

صحيفة «الوطن» بحسب مصادرها قالت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، اعتذرت من مدرب الزمالك المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون، ووكيل أعماله.

وقالت الصحيفة أن هذا القرار يأتي بعد وجود انفراجه في المفاوضات بين النادي الأهلي والمدير الفني الصربي فالدان ميلوفيتش.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون كان خيارًا بديلاً للمدرب الصربي، من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق الفترة الحالية.

الصحيفة السعودية أضافت أن المفاوض الأهلاوي ألغت الاتفاق المبدئي الذي اتفق عليه الطرفان، ليتولى المدرب قيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي.

وقدم المفاوض الأهلاوي الاعتذار للمدرب الفرنسي الذي يرتبط حالياً بعقد مع الزمالك المصري منذ ديسمبر الماضي، وكان خيارا ثانيا للأهلاويين.

في الإطار نفسه، تشير التقارير إلى أن اتفاق إدارة الأهلي مع المدير الفني الصربي ميلوفيتش قد أصبح قريبًا بعد النجاح في الوصول إلى نقطة تلاقي بين الطرفين.