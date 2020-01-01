مرتضى منصور: الزمالك لا يقل عن ريال مدريد وبرشلونة

رئيس الزمالك يتحدث عن عودة الدوري المصري الممتاز.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، على أنه رفض بند تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز ، مشيرًا إلى أنه رفض التوقيع على استمارة حصول القلعة الحمراء على اللقب حال إنهاء الموسم.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "رفضت التوقيع على حصول الأهلي على لقب الدوري المصري، حال اتخاذ قرارًا بإلغاء الموسم".

مرتضى منصور تابع: "اسأل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، لماذا تم إيقاف الدوري؟ وهل انتهى فيروس كورونا في مصر لكي يتم اتخاذ قرارًا بإعادة الدوري؟".

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واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "الزمالك ليس أقل من ريال مدريد أو برشلونة أو الأهلي، وأحاول تصحيح ما تعرض له الزمالك بعد 60 عامًا سابقة، تعرضت فيها القلعة البيضاء للإهانة".

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الأهلي يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب، وذلك بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.

جاء ذلك بعد قرار أشرف وزير الشباب والرياضة، بعودة نشاط الدوري من جديد بداية من 25 يوليو المقبل، بعدما توقف النشاط الكروي لمدة 3 شهور ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.