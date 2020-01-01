مالك شيفلد يونايتد: فشلنا في التعاقد مع نجم الهلال السعودي

عبد الله بن مساعد يتحدث عن فشل انتقال لاعب الهلال لصفوف ناديه.

أكد الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي ، على أنه فشل في ضم نجم نادي الهلال السعودي ، لصفوف ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عبد الله بن مساعد قال عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "كنا نحاول ضم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن لم تنجح محاولاتنا".

مالك شيفيلد تابع: "إدواردو تواصل معي من أجل الخروج من صفوف الهلال، وكنت أريد ضمه لصفوف شيفيلد يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

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وأردف: "لم نستطع الحصول على رخصة للاعب البرازيلي إدواردو، بسبب أنظمة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، لتفشل صفقة ضمه لصفوف شيفيلد".

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وتحدث بن مساعد عن تجربة شيفيلد، حيث قال: "فخور بفريق العمل الذي حولي، لأن معظمهم سعوديين أو يعيشون بالمملكة، ونسعى لتغيير الصورة الذهنية عن السعوديين، وأشكر البلجيكي يان، لما قدمه للكرة السعودية".

واختتم بن مساعد تصريحاته قائلًا: "سنقوم ببناء معسكرًا ممتازًا لنادي شيفيلد، يشمل مكان للإقامة ومركز طبي ومركز إعداد بدني".

وينتهي عقد إدواردو بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع والانتقال لأي فريق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، دون الرجوع لنادي الهلال.