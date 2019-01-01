مغربي جديد يدخل ضمن حسابات الزمالك

فسخ اللاعب عقده مع الوحدة الإماراتي منذ أسابيع

ماجد جزر فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية مصرية عن دخول اللاعب المغربي مراد باتنا لاعب نادي الوحدة الإماراتي ضمن حسابات نادي الزمالك، من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قد غاب عن المشاركة مع فريقه الإماراتي على خلفية بعض الأزمات الداخلية، حتى أن إدارة النادي قررت التخلي عنه.

وفسخ اللاعب عقده مع الوحدة الإماراتي منذ أسابيع، مما يجعله يمتلك حرية التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

التقارير أكدت أن أحد مسؤولي الزمالك يمتلك علاقة جيدة مع وكيل اللاعب اللاعب ما يسهل المفاوضات لحسم الصفقة خلال الفترة الجارية.

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يُذكر أن نادي الزمالك يمتلك بين صفوف المغربي خالد بوطيب، وفرجاني ساسي وحمدي النقاز، وكان قد تخلى عن اللاعب حميد أحداد منذ أيام على سبيل الإعارة لنادي الرجاء.