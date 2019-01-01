مواجهات متوازنة في قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

شهدت مواجهات متوازنة، والتي تنتظرها جماهير الكرة العربية

ماجد جزر فيسبوك تويتر

أجريت منذ قليل في المغرب قرعة الدور الأول في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال حيث شهدت مواجهات متوازنة، والتي تنتظرها جماهير الكرة العربية.

نتائج القرعة جاءت كما يلي :

القوة الجوية العراقي - السالمية الكويتي

الوداد المغربي - المريخ السوداني

الجيش السوري - نواذيبو الموريتاني

الشرطة العراقي - الكويت الكويتي

النجم الساحلي التونسي – شباب الأردن

الإسماعيلي المصري - أهلي بني غازي

الترجي التونسي - النجمة اللبناني

الوصل الإماراتي – الهلال السوداني

الاتحاد السكندري – العربي الكويتي

الجزيرة الإماراتي – النصر العماني

الرجاء المغربي - هلال القدس فلسطين

مولودية الجزائر - ظفار العماني

الشباب السعودي – المتأهل من تصفيات المجموعة B

شباب قسطنطينية الجزائري - المحرق البحريني

اتحاد جدة السعودي - العهد اللبناني

أوليمبك آسفي المغرب - المتأهل من تصفيات المجموعة A

وكان صباح اليوم قد شهد إقامة قرعة الدوري التمهيدي للبطولة والتي جاءت كما يلي :

الكشف عن قرعة التصفيات الأولية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال

المجموعة الأولى: الزوراء العراقي - بطل الصومال - اتحاد طنجة المغربي - الرفاع البحريني.

المجموعة الثانية: النادي البنزرتي التونسي - بطل جيبوتي - شبيبة ساورة الجزائري - بطل جزر القمر.

البطولة تشهد مشاركة فرق : النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهلين إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B).