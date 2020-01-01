مدير المنتخب الألماني يعلن انتقال هافيرتس إلى ريال مدريد

هل يكون هافيرتس صفقة ريال مدريد الأولى في الميركاتو الصيفي؟

قال أوليفر بيرهوف أسطورة كرة القدم الألمانية ومدير المنتخب الألماني في الوقت الحالي بابتسامة تخبر الكثير إن كاي هافيرتس لاعب لريال مدريد حاليًا.

وكان كاي هافيرتس قد تألق مع ليفركوزن، مما جعله محور اهتمام العديد من الأندية الكبرى حول العالم وأبرزها تشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ.

ولكن يبدو أن ريال مدريد الذي يركز على منافسات الليجا في الوقت الحالي من أجل الحصول على اللقب يلعب في الخفاء فيما يتعلق بالميركاتو.

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وحسب أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني فإن كاي هافيرتس أصبح لاعبًا لريال مدريد، رغم أنه قال ذلك بابتسامة تجعل الأمور معلقة إلى حد كبير.

وأضاف: "هذا سيعجب ريال مدريد؟ أعتقد بالفعل، ولكنني أقول ذلك بجدية، إنه لاعب لريال مدريد، هو لاعب صغير جدًا في السن، لكن لديه كل شيء"

وتابع: "هو لاعب موهوب للغاية، يملك المهارات الفنية واللياقة البدنية الجيدة، إنه لاعب متكامل للغاية، بالنسبة لنا سيكون مهمًا للمنتخب، إنه واحد من هؤلاء اللاعبين المبدعين، عليه مواصلة التطور"

وأردف: "ربما يكون هناك بعض الشكوك حول ما إذا كان اللاعب الألماني سيتأقلم بشكل جيد مع نمط الحياة في إسبانيا وفي مدريد أم لا، ولكن عندما تنظر إلى توني كروس، تعلم أنه يتأقلم في أي مكان وتحت أي ظروف"

وأكمل: "توني كروس؟ الآن يمكنني القول بما أنني أعرف توني بشكل جيد إنني لست متفاجئًا مما يقدمه هذا الموسم وفي الفترة الأخيرة لأنه لاعب فريد من نوعه واستثنائي"

وأكد: "هو يتمتع بنظام حياة رائع من حوله ويمتلك عقلية مميزة، عندما تلتقي به تجد أنه ليس من ما قدمه، حيث قضى سنوات عديدة على أعلى مستوى في نادي مثل ريال مدريد وقبلها في بايرن ميونخ"

ومن جهة الصحف الألمانية، فإنه يبدو أن ريال مدريد لا يخطط للتعاقد مع هافيرتس خلال الميركاتو الحالي، حيث تذهب خطط الفريق الملكي إلى ضمه في صيف 2021.

وأوضحت الصحافة الألمانية في يونيو الماضي أن باير ليفركوزن قد رفض عرضًا بقيمة 80 مليون يورو من ريال مدريد لضم النجم الألماني الشاب.

ولكن صحيفة بيلد تقول إن ريال مدريد لن يدخل في صفقة هافيرتس هذا الصيف نظرًا لما يتعلق بميزانيته، مما يترك لتشيلسي الفرصة للانقضاض عليه في حال أراد إكمال الميركاتو التاريخي الذي بدأه بحكيم زياش ثم تيمو فيرنر.

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يذكر أن كاي هافيرتس كان مرشحًا بقوة للانضمام إلى صفوف بايرن ميونخ بداية من الموسم المقبل، قبل أن تظهر العديد من الأسماء المهتمة به حول العالم.