"ما حدث صدر من مجموعة غير مسؤولة" .. مدير العين: نعتذر للهلال والشارع السعودي مرة ثانية وثالثة!

تسعة أهداف في ملحمة كروية بين العين والهلال، لكن هناك ما عكر صفوها..

اضطر أحمد الشامسي؛ مدير فريق الكرة بنادي العين الإماراتي، للخروج للاعتذار لنادي الهلال السعودي ولاعبيه على إثر أحداث مواجهة الفريقين، التي أقيمت اليوم الإثنين، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

الديربي العربي انتهى بفوز الزعيم السعودي بخماسية مقابل أربعة أهداف، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأثناء المباراة، قامت الجماهير العيناوية الحاضرة في مدرجات استاد هزاع بن زايد بإلقاء زجاجات المياه على لاعبي الخصم أثناء احتفالهم بالأهداف أكثر من مرة، وهو ما دفع الشامسي للاعتذار.

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وقال مدير الزعيم الإماراتي خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "ما حدث في إطار كرة القدم، وما حدث صدر من مجموعة لا تتحمل المسؤولية أو غاضبين، لكننا نعتذر للشارع الرياضي السعودي بشكل كامل وللهلال وإدارته واللاعبين، هذه تصرفات فردية، لا تمس بصلة للجمهور العيناوي أو الإماراتي".

وأضاف: "نعتذر منهم مرة ثانية وثالثة، فلا بد من تقبل الهزيمة في كرة القدم، ولاعبونا بالفعل تقبلوا الوضع، وفي النهاية شاهدنا مباراة كبيرة وانتهت كبيرة كما بدأت".

أما عن المباراة، فعلق الشامسي: "مباراة مليئة بالإثارة، لكن نعتذر لجمهورنا ونبارك للهلال وجمهوره، الاستمتاع في كرة القدم يلزمه تسجيل أهداف؛ فهي ملح كرة القدم، وأعتقد أن الفريقين قدموا مباراة مميزة، ستبقى في الذاكرة لزمن طويل، الحمد لله لم نتوفق، لكننا فزنا الكثير".

يذكر أن فوز الليلة رفع رصيد الهلال للنقطة التاسعة (العلامة الكاملة) في صدارة جدول ترتيب مجموعة غرب، بينما تعقد موقف العين في المركز الـ11 (قبل الأخير) برصيد نقطة وحيدة بعد مرور ثلاث جولات.