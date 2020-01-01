مدرب وست برومتش الإنجليزي يُشيد بأسامة هوساوي

سامة هوساوي يتمتع بالتواضع والرغبة في التعلم، ولديه الطاقة، وسيحظى بمستقبل مميز في كرة القدم

أشاد المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، مدرب نادي وست برومتش ألبيون الإنجليزي، بالتجربة الحالية التي يخوضها اللاعب الدولي السعودي المُعتزل أسامة هوساوي رفقة النادي الإنجليزي.

المدرب السابق لنادي اتحاد جدة السعودي قال لقناة "العربية" : لم أتردد لحظة في قدوم هوساوي للخضوع معنا في تجربة معايشة، وحدث ذلك بالتحديد عندما سألني الحارس علي الحبسي".

وأضاف المدرب الكرواتي : "أسامة هوساوي يتمتع بالتواضع والرغبة في التعلم، ولديه الطاقة، وسيحظى بمستقبل مميز في كرة القدم، ومن حظ السعودية أن تحظى بشخصية رياضية مثله".

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وكان اللاعب الدولي السعودي المعتزل أسامة هوساوي قد كشف من قبل عن المساندة الكبيرة التي حصل عليها من الجميع خلال تواجده بنادي وست بروميتش الإنجليزي من أجل قضاء فترة معايشة.

وفي تصريحات تلفزيونية وجه هوساوي رسالة شكر إلى سلافين بيليتش مدرب الفريق الإنجليزي الحالي ومدرب اتحاد جدة السابق والعماني علي الحبسي حارس الهلال السابق اللذان ساعداه في تجربة المعايشة.

وقال هوساوي تصريحات لقناة "العربية" : "بيليتش ساعدني كثيراً وقال بأنه جاهز لدعمي، كما أن زميلي السابق علي الحبسي كان حلقة الوصل وساعدني كثيراً على التأقلم مع النادي ولا أنسى المصري أحمد حجازي".

وقال هوساوي لبرنامج "في المرمى": الهدف من التجربة هو المعايشة لتعلم كل شيء في كافة التفاصيل الرياضية والإدارية والطبية وحتى في مجال التغذية، صحيح أنني لعبت كرة القدم على أعلى المستويات لكن يجب تعلم كل شيء.

ويقضي اللاعب الدولي السابق فترة معايشة مع النادي الذي يتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.