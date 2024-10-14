مدرب مانشستر يونايتد السابق: زوجة تين هاج على وشك الطلاق منه!

"يمكنني أن أتخيل مدى الإحباط الذي يشعر به"

أشاد بيني مكارثي، المدرب المساعد السابق لمانشستر يونايتد، بالمدير الفني إريك تين هاج، رغم الفترة الصعبة التي يعيشها النادي الإنجليزي.

وتزايد الحديث في الأسابيع الأخيرة عن اتجاه النادي لإقالة تين هاج بسبب سوء النتائج، حيث يحتل الفريق المركز الـ14 في البريميرليج برصيد 8 نقاط من 7 مباريات.

وقال المدرب الجنوب إفريقي، في تصريحات لـSuperSport: "يمكنني أن أتخيل مدى الإحباط الذي يشعر به تين هاج الآن، لأنه ربما يكون أكثر المدربين الذين قابلتهم اجتهادًا".

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وأوضح مكارثي، الذي عمل مع تين هاج في مانشستر يونايتد بين 2022-2024، أن المدرب الهولندي يعمل لفترة طويلة حتى ساعات الصباح، محاولًا بلا كلل العثور على إجابات لمشاكل الشياطين الحمر.

وأضاف: "انتباهه للتفاصيل، هذا الرجل ينام في الثالثة أو الرابعة فجرًا، أنا متأكد أن زوجته على وشك الطلاق منه لأن هذه هي حياته، إنه لا يتوقف، يعمل بلا كلل وعندما تبذل هذا القدر من العمل، تتوقع أن تسير الأمور بشكل جيد، لكن لهذا السبب أقول إن هناك شيئًا ليس صحيحًا".

ويقاتل تين هاج من أجل مرة أخرى لإنقاذ وظيفته في أولد ترافورد، رغم أنه وقع عقدًا جديدًا يبقيه حتى 2026 في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الضغوط أصبحت أكثر قسوة في الفترة الحالية.

ويأمل مدرب أياكس السابق أن يتمكن فريقه من العودة إلى طريق الانتصارات يوم السبت المقبل عندما يستضيف برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.