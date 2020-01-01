مدرب مانشستر يونايتد السابق: لينجارد يشبه إنييستا

ريني ميلنستين يتحدث عن التشابه بين جيسي لينجارد وأسطورة برشلونة أندريس إنييستا

قال مساعد مدرب فريق مانشستر يونايتد سابقًا ريني ميلنستين إن صانع الألعاب الإنجليزي ونجم الشياطين الحمر جيسي لينجارد يشبه أندريس إنييستا.

وكان ريني ميلنستين قد تواجد مع الشياطين الحمر في أواخر فترة السير فيرجسون، وتحديدًا فترة بزوغ نجم لينجارد وتصعيده من فريق الرديف إلى الفريق الأول.

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وحول إمكانيات اللاعب، يرى ريني ميلنستين أن هناك العديد من الأشياء المشتركة ما بين لينجارد وأسطورة نادي برشلونة وكرة القدم الإسبانية أندريس إنييستا.

وأضاف: "لقد مر لينجارد بفترات من السقوط ولكنه عاد في النهاية، إنه يمتلك إمكانيات مميزة ظهرت على أدائه منذ أول يوم له في الفريق"

وتابع: "أعتقد أن لويس فان خال كان هو المدرب في الفترة التي بزغ فيها نجمه، وكان لويس يمتلك تاريخًا حافلًا في جلب اللاعبين الشباب وإعطائهم الثقة"

وأردف: "لقد كان يحتاج إلى بعض الحظ فقط حتى يتمكن القائمين على النادي من رؤيته والوقوف على إمكانياته، إنه يتمتع بسمات تشبه ما كان يقوم به إنييستا مع برشلونة"

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يذكر أن جيسي لينجارد لم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من 12 شهرًا في رقم سلبي يترك الكثير من علامات الاستفهام حول أدائه مع الشياطين الحمر.