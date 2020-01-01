إنزاجي: روما كان أفضل من لاتسيو في الديربي

إنزاجي يشيدي بجناح روما أوندير..

اعترف سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق لاتسيو، بأفضلية روما خلال مباراة الديربي، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة لاتسيو وروما، التي احتضنها ملعب "الأوليمبيكو".

وقال إنزاجي، في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "روما كان أفضل منا، ومن الحق الاعتراف بذلك".

وأضاف المدرب الإسطالي: "يجب عليّ مراجعة هذه المباراة لفهم ما حدث، أهنئ باولو فونسيكا (مدرب روما)، لقد قدموا مباراة رائعة، لقد حافظنا على التعادل أمامهم بصعوبة، وأبقينا الفارق بيننا في الترتيب كما هو".

وبسؤاله عن شعوره بالمفاجأة بمستوى روما الليلة، أجاب: "نحن نعلم من هو روما جيدًا، لقد أخطئنا خلال المباراة، وكان لدينا لاعبين لم يكونوا في أفضل مستوياتهم".

وتابع: "لم نتمكن مطلقًا من الخروج بالكرة بهدوءنا المعتاد، كما قدم جنكيز أوندير، مباراة ممتازة، لقد خلق لنا المشاكل على الرواق طوال المباراة".

وأتم: "لقد حافظ لاعبو روما على نسقهم العالي طوال المباراة".

وارتفع رصيد لاتسيو إلى 46 نقطة، في المركز الثالث، بسلم ترتيب الدوري الإيطالي، متقدمًا على روما صاحب المركز الرابع بفارق 6 نقاط.