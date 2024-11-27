مدرب فينورد: سلوت فخور بنا.. وعليه إنجاز المهمة "القذرة" أمام جوارديولا

ماذا قال بريسك؟

أعرب بريان بريسك المدير الفني لفينورد عن سعادته بالتعادل مع مانشستر سيتي (3-3)، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان السيتي في طريقه للفوز بثلاثية نظيفة ينهي بها سلسلة نتائجه السلبية مؤخرًا، إلا أن فينورد عاد من بعيد واقتنص تعادلًا ثمينًا من ملعب الاتحاد.

وقال بريسك، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "كانت أمسية لا تُصدق ضد أفضل فريق في العالم".

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وتطرق بالحديث عن أرني سلوت مدرب ليفربول الحالي: "أنا متأكد من أنه فخور بنا كمدرب سابق لفينورد، أعلم أنه يتابعنا".

وأضاف: "لقد فعلنا بالتأكيد كل ما في وسعنا لمساعدته أيضًا، كان له تأثير كبير على نادينا في السنوات الثلاث الماضية ومنحني بالتأكيد بداية جيدة مع فريق جيد ومسابقة دوري أبطال أوروبا".

وختم: "سعيد لأننا ربما تمكنا من مساعدته، لكنه يحتاج إلى القيام بالمهمة القذرة في عطلة نهاية الأسبوع (في إشارة إلى مواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج)".

إذا تعرض فريق المدرب بيب جوارديولا للهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز في أنفيلد، فإن فارق النقاط مع المتصدر (ليفربول) سيرتفع إلى 11 نقطة، ما يصعب المهمة في المنافسة على اللقب.