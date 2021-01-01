مدرب فيتا كلوب: الأهلي أرهقنا واحترمناه كثيرًا

المدير الفني للفريق الكونغولي يتحدث عن سبب الخسارة من الأهلي

أكد فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي، على أن فريقه احترم الأهلي كثيرًا في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى، بالبطولة القارية، خلال اللقاء الذي أقيم في الكونغو الديمقراطية.

إيبينجي قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "actualit" الكونغولية: "لعبنا خلال المباراة بطريقة مختلفة، حيث كنا في الشوط الأول جبناء بشكل قليل، واحترمنا الأهلي كثيرًا، وارتكبنا خطأين فادحين".

مدرب فيتا كلوب تابع: "لا نبحث عن أعذار، ولكننا شعرنا بالإرهاق في الشوط الأول، خاصة وأن الأهلي غير طريقة لعبه إلى 4-4-2، ولم نكن نعلم أنهم سيلعبون بهذه الطريقة".

إيبينجي أردف: "الأهلي ظهر بشكل فعالًا للغاية عكس مباراة الجولة الثالثة، حيث استطاع أن يسجل هدفين في الشوط الأول، وهو الأمر الذي قتلنا مبكرًا".

واستطرد قائلًا: "خلال الشوط الثاني كنا أفضل كثيرًا، ولعبنا على المرتدات في ظل قيامنا بالواجبات الدفاعية، وأتيحت لنا الفرص التي كادت أن تشعرهم بالقلق، حيث ضربنا القائم والعارضة".

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واختتم مدرب فيتا تصريحاته قائلًا: "على الرغم من الانتكاسة إلا أن فرصتنا في التأهل لا زالت قائمة، ولكن يجب علينا أن نلعب المباريات المتبقية كالنهائيات".