هل يعود مرة أخرى للملاعب؟ .. الحضري: لا تخافوا ولكن احذروا

الحضري يثير التساؤلات بعد تعليقه

علق عصام الحضري، حارس المرمى التاريخي لمنتخب مصر، على قرار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي، بالعودة لصفوف منتخب بلاده، بعد 5 سنوات من إعلان اعتزاله اللعب الدولي.

الحضري كان قد أعلن عن اعتزاله كرة القدم منذ عامين، رفقة ناديه السابق النجوم، بعد مسيرة كبيرة بالملاعب المصرية والإفريقية، وذلك بعد المشاركة رفقة منتخب مصر في كأس العالم 2018 بروسيا.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لأحد متابعيه وهو يتداول خبر عودة إبراهيموفيتش لمنتخب السويد، والذي علق عليها قائلًا: "حد يخبي الخبر ده عن الحضري".

الحضري علق على الصورة التي نشرها قائلًا: "مفيش حاجة بعيد على ربنا، لا تخافوا ولكن احذروا".

وفي تغريدة أخرى كتب الحضري: "النجاح يجذب النجاح، ليس هناك مفر من هذا القانون الكوني العظيم، فإن رغبت في جذب النجاح، فاحرص على تحفيق جزء منه، سواء كنت عاملًا أو أميرًا".

جاء ذلك بعدما قرر المدير الفني لمنتخب السويد يان أنديرسين باستدعاء اللاعب المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، إلى تشكيل منتخب بلاده، بعد غياب لمدة 5 سنوات.

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ويستعد منتخب السويد لخوض 3 مباريات خلال فترة التوقف الدولي القادمة، الخاصة بالاتحاد الدولي "فيفا"، وذلك خلال شهر مارس الجاري، أمام جورجيا وكوسوفو وإستونيا.