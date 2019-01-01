مدرب فنزويلا يعترض على دعوة منتخبات آسيا لكوبا أمريكا

لماذا عارض مدرب فنزويلا تواجد اليابان وقطر في كوبا أمريكا؟

رفض رافائيل دوداميل، المدير الفني لمنتخب فنزويلا، فكرة دعوة منتخبات من دول أخرى لبطولة كوبا أمريكا.

قطر واليابان يشاركان في النسخة الحالية من كوبا أمريكا، كما أنّ أستراليا وقطر مدعوان أيضًا في العام المقبل.

وقال دوداميل في تصريحات صحفية: "أعتقد أنّ بطولة كوبا أمريكا يجب أن تضم منتخبات الكونميبول فقط ولا يجب دعوة بلدان أخرى لحضور البطولة".

وأوضح: "لست مؤيدًا لفكرة دعوة منتخب اليابان والذي أرسل لنا فريق تحت 23 عامًا. أعتبر هذا عدم احترام للمنافسة وللمنتخبات".

كما أشار المدرب إلى أنّ الاتحادات الأفريقية والأسيوية لا تدعوا منتخبات أمريكا الجنوبية لبطولاتها ويجب القيام بالمثل.

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من جانبه علّق مدرب بوليفيا إيدواردو فيلجاس على الأمر بقوله: "أعتقد أنّ دعوة منتخبات من دول أخرى أمر جيد للغاية وهو يساعد منتخبا أمريكا اللاتينية والأسيوية".

واختتم: "حينما لعبنا ضد كوريا الجنوبية وديًا تفاجئنا بديناميكية اللعب ولذلك لعب هذه المباريات إيجابيًا للغاية".

جدير بالذكر أنّ اليابان لديها فرصة للتأهل لربع النهائي كأفضل ثالث شرط الفوز على إكوادور بفرق هدفين على الأقل بينما يحتاج قطر للتغلب على الأرجنتين بأي نتيجة.