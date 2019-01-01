كوبا أمريكا 2020| قطر تواصل المشاركة.. أستراليا الوافد الجديد

المنتخب القطري يخوض بطولة قارية خارج آسيا للمرة الأولى في تاريخه وتقرر خوضه الثانية أيضاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قبل المنتخب الأسترالي دعوة المشاركة في النسخة التالية من كوبا أمريكا عام 2020، برفقة منتخب قطر الذي سيشارك في النسخة الحالية (2019) أيضاً.

جاء ذلك وفقاً لما أعلنه اتحاد أمريكا الجنوبية، والذي قال رئيسه أليخاندرودومينيجيز:"أردنا دعوة أبطال آسيا الحاليين والسابقين".

ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق نسخة 2019 من بطولة كوبا أمريكا في البرازيل، بمواجهة بين المضيف وبوليفيا.

ويشارك منتخب قطر في البطولة اللاتينية للمرة الأولى في تاريخه، في المجموعة الثانية مع الأرجنتين ثاني الأبطال التاريخيين بـ14 لقباً، بالإضافة إلى كولومبيا وباراجواي.

يذكر أن قطر توجت ببطولة آسيا في فبراير الماضي على حساب اليابان في النهائي، فيما ستستضيف كأس العالم 2022.