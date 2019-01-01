مدرب داليان يافينج يكشف سبب معاقبة كاراسكو

لماذا قرر الفريق الصيني معاقبة كاراسكو؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف تشاو كانج هي، المدير الفني لنادي داليان يافينج الصيني، السبب وراء معاقبة يانيك كاراسكو وفرض عليه غرامة مالية.

النادي الصيني أصدر بيانًا بالأمس، الجمعة، يكشف عقوبة صاحب الـ 25 عامًا، إلا أنّ اللاعب عبّر عن دهشته من القرار عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال كانج هي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "منذ انضمام كاراسكو إلينا في يناير وهو يتحدث باستمرار حول رغبته العودة إلى أوروبا وحتى وكيل أعماله تحدث في الأمر أكثر من مرة وهذه طريقة في رأيي غير احترافية".

وتابع: "كاراسكو لم يتلقى أي وعود بالعودة إلى أوروبا في الصيف ولكننا أخبرناه فقط بأننا سندعم قراره لو قرر العودة والآن يتصرف بصورة سيئة، ففي المباراة الأخيرة تعمد الحصول على بطاقة صفراء لكي يتعرض للإيقاف رغم أنني طلبت منه الحذر".

كانج هي أكد أنّه اتفق مع صاحب الـ 25 عامًا على العودة إلى أوروبا ولكن بعد خوض 3 مباريات ولكنّه لم يلتزم بوعده كما لم يكن منتظمًا في التدريبات.

واختتم: "نبذل جهدًا كبيرًا لإقناع اللاعب بخوض المباريات، ولكنّه يطلب باستمرار وعدًا كتابيًا بتركه يغادر إلى أوروبا في الشتاء المقبل. لدينا لاعبون من القارة العجوز ويمتلكون احترافية عالية مثل هامسيك".

سانشيز برفقة مانشستر يونايتد لعب 27 مباراة مسجلاً هدفين😥

سانشيز برفقة المنتخب التشيلي في كوبا أمريكا، لعب مباراتين سجل هدفين😮



وش الأسباب يا شباب 🤔 pic.twitter.com/AWZ7GDRuhU — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

ولم يكن يانيك كاراسكو فقط هو المعاقب من قبل إدارة داليان يفانج، حيث تمت معاقبة حارس المرمى يو زكيان لنشره معلومات وسائل التواصل الاجتماعي غير المصرح بها.

يذكر أن يانيك كاراسكو كان قد انضم إلى صفوف داليان يفانج الصيني مطلع عام 2018 قادمًا من أتليتيكو مدريد الإسباني.