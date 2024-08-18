مدرب تشيلسي: خسرنا أمام الأسياد.. ولهذا استبعدت سترلينج!

ماذا قال ماريسكا؟

أعرب إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن سعادته بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أنه "تنافس ضد أفضل فريق في العالم".

وفاز السيتي بثنائية نظيفة في عقر دار تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماريسكا، في تصريحات لـ"بي بي سي": "لعبنا بشكل جيد وحصلنا على الفرص، الفارق تجلى داخل منطقة الجزاء، وكيفية إدارتهم للكرة في النهاية، إنهم أساتذة في ذلك، يمكنك أن ترى منذ اليوم الأول أنهم يواصلون بنفس الطريقة، إنهم أسياد في كل شيء وسيستمرون بنفس الطريقة".

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وأضاف: "لا نحب الخسارة لكن الأداء كان جيدًا، بالطبع يمكننا التحسّن، نحن معًا منذ 6 أسابيع فقط، ونجحنا في لعب كرة قدم مميزة وخلقنا الفرص، والأمر ليس سهلًا".

وسُئل عن اللاعبين البدلاء في تشيلسي، فعلق: "الأمر دائمًا ما يكون صعبًا، لأن الكثير منهم يستحق اللعب منذ البداية، لدينا مباراة أخرى قريبًا، وهذه فرصة جديدة للعب".

وتطرق إلى رحيم سترلينج، الذي أصدر ممثلوه بيانًا غاضبًا بسبب استبعاده من المباراة، فختم: "لم أرَ أي شيء، كنت مركزًا على المباراة، واستبعاده قرار تكتيكي، ولا شيء أكثر من ذلك".