مدرب تراكتور يتحدى النصر ويعلن عن تعافي لاعبيه

تعرف على آخر تطورات تراكتور الإيراني

علق فيروز كريمي، المدير الفني لفريق نادي تراكتور سازي الإيراني، على استعدادات فريقه لمواجهة النصر، في بطولة دوري أبطال آسيا، كاشفًا عن آخر تطورات الغيابات في فريقه.

النصر سيواجه تراكتور مساء يوم الثلاثاء القادم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب خليفة بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، لتحديد الفريق المتأهل إلى ربع النهائي.

ماذا قال كريمي عن ظروف تراكتور ومواجهة النصر؟

خلال تصريحات صحفية، نقلها الإعلامي الإيراني "داوود إجديري" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيروز كريمي: "نمر بظروف صعبة، وغادر 8 من لاعبي الفريق".

المدير الفني لفريق تراكتور، شدد على أنه رغم تلك الظروف، إلا وأنه يثق في جميع اللاعبين، مشددًا على أنهم جميعهم يمتلكون مستويات عالية ستساعد الفريق.

وواصل: "النصر فريق قوي جدًا، وتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين، وفحصنا نقاط القوة والضعف في الفريق بشكل جيد، ونحن قادرون على هزيمته في تلك المباراة".

ما هي آخر تطورات غيابات تراكتور لمواجهة النصر؟

وأعلن فيروز كريمي عن خبر سار لجماهير نادي تراكتور الإيراني، قبل مواجهة النصر في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بخصوص الغيابات الموجودة في الفريق.

كريمي أكد على جاهزية المصابان محمد خرم الحسيني، وعلي فتحي لمباراة النصر ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد معاناتهما من الإصابة خلال الفترة الماضية.

كما أعلن نادي تراكتور عن سلبية المسحات التي قام بها جميع أعضاء الفريق، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل مواجهة النصر.

تأجيل سفر تراكتور إلى قطر لمدة 24 ساعة:

وتوجهت بالفعل بعثة تراكتور من مدينة تبريز إلى العاصمة طهران، من أجل السفر إلى قطر، لمواجهة فريق النصر ببطولة دوري أبطال آسيا.

🚨تم تأجیل سفر بعثة #تراکتور الی یوم الغد



کان من المقرر ان تغادر بعثة تراکتور الیوم الی الدوحة استعدادا لمواجهة #النصر في دوري أبطال آسيا. pic.twitter.com/GSVsigtHmn — davood.igdery (@Dikdery) September 11, 2021

وأعلن الإعلامي داوود عن أن السفر إلى قطر تأجل لمدة 24 ساعة، بعد أن كان مقررًا أن تغادر البعثة اليوم السبت.

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