مدرب بيساكا السابق يوضح كيف وصل اللاعب إلى مانشستر يونايتد

مهمة إعداد وان بيساكا لأن يصبح لاعبًا كبيرًا بدأت مبكرًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ريتشارد شو مدرب وان بيساكا السابق في الفئات السنية بنادي كريستيال بالاس إن مهمة إعداد وان بيساكا كلاعب كبير بدأت في وقت مبكر.

وكان بيساكا قد انتقل إلى مانشستر يونايتد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من كريستال بالاس مقابل 50 مليون يورو.

ولم يصل بيساكا إلى هذه النقطة في يوم وليلة، حيث برزت موهبته وعمله الشاق منذ أن كان لاعبًا في صفوف فريق الشباب.

وحول ذلك قال ريتشارد شو الذي أشرف على تدريبه حين كان شابًا إن العمل الذي يقوم به بيساكا منذ أول يوم له في النادي يبرز بشكل كبير إلى أين سيصل مستقبلًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

وأضاف: "لقد تطور كثيرًا على مدار السنوات الماضية، ولم يكن يكتفِ بما وصل إليه ويبحث دائمًا عن المزيد"

وتابع: "كان يتطلع إلى لفت الأنظار كلاعب خط وسط في سنوات شبابه، ولكنه تألق بشكل أكبر عندما عاد إلى مركز الظهير الأيمن"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعاقد أيضًا مع دانيال جيمس خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.