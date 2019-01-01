كونتي: عقلية إنتر تتطور

كونتي سعيد بالتطور الذي يحدث في إنتر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعرب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر عن سعادته بالتطور الملحوظ في عقلية النيراتزوري.

وجاء حديث كونتي على خلفية فوز إنتر بركلات الترجيح على باريس سان جيرمان في كأس الأبطال الودية.

وحول ذلك، قال كونتي إنه سعيد بالمردود الذي يشاهده يتطور يومًا عن يوم سواء في التدريبات أو خلال المباريات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

وأضاف: "عقلية إنتر في طور التطور، وهذا هو ما علينا التركيز عليه بداية قبل البدء في المنافسات التي نرغب في خوضها بقوة"

وتابع: "حتى الآن لا زلنا نتابع ما سيحدث في سوق الانتقالات الصيفية الذي لم يغلق بعد بالنسبة لنا"

ثورنلي: مانشستر يونايتد لا يحتاج لوكاكو

يذكر أن إنتر ينتظر ردًا من مانشستر يونايتد بخصوص لوكاكو، وآخر من روما بخصوص إيدين دجيكو.