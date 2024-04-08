مدرب برشلونة الأسبق: الكل يدرك أنني أريد فوز باريس!

"أتمنى رؤية ابني على مقاعد بدلاء البارسا"

تحدث خوان كارلوس أونزوي، مساعد مدرب برشلونة الأسبق، عن المواجهة المرتقبة بين الفريق الكتالوني وباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أونزوي، في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو: "مع وجود ابني ايتور في الجهاز الفني لباريس، وأحد أفضل أصدقائي (لويس إنريكي) يُدرك الجميع أنني أريد فوز سان جيرمان".

وأضاف مدرب حراس المرمى السابق مع فرانك ريكارد وبيب جوارديولا ولويس إنريكي في برشلونة: "لكن إن لم يكن ذلك، فسأكون سعيدًا أيضًا بنجاح البارسا، أنا متحمس للغاية لهذه المواجهة".

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وأوضح أن التأهل لنصف نهائي الأبطال لن يحسم من مواجهة الذهاب في باريس، مشيرًا إلى أن "الفريقين لديهما نهج مماثل، لن يتغير حسب الملعب، وأرى أن سان جيرمان يريد أن يكون برشلونة قريبًا من مرماه، من أجل استغلال المساحات الكبيرة في الهجمات المرتدة، وهذه هي المرحلة التي يمكن أن يعاني فيها برشلونة".

ولفت إلى أن مسؤولي باريس سان جيرمان يؤمنون بإنريكي، وهو بدوره وضع بصمته سريعًا، كما فعل في كل الفرق التي دربها، وهذا يظهر في طريقة الهجوم والدفاع، حيث جعل الفريق أكثر اتصالًا".

وردًا على سؤال حول إمكانية تولي إنريكي قيادة برشلونة، علق: "كيف لا أحب أنه في يوم من الأيام، سيكون ابني أيتور على مقاعد البدلاء في برشلونة، منذ كان في الـ15 من عمره وهو يهتم بالتكتيكات".

وختم بالحديث عن مبابي: "أخبروني أنه زميل جيد جدًا في الفريق، وفي غرفة الملابس رجل عادي وليس متغطرسًا على الإطلاق، إنه لاعب هائل، يمكن أن يكون (قريبا لمستوى رونالدو الظاهرة)، بصرف النظر عن سرعته وأسلوبه في المراوغة، أنا مندهش من السرعة التي يعطيها للكرة والاتجاه في التسديد".