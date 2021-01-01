مدرب بالميراس: سنواجه الأهلي بالهجوم وسنقاتل من أجل الميدالية

فيريرا يتحدث عن طريقة لعب الأهلي

أكد البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، على أنه سيعتمد على الطريقة البرازيلية في مواجهة الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن المواجهة متكافئة بين الفريقين.

الأهلي سيواجه بالميراس مساء غدٍ الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

فيريرا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نمتلك الفرصة لإظهار أسلوب وثقافة الكرة البرازيلية، ومواجهة الأهلي ستكون قوية ومتكافئة".

المدير الفني للفريق البرازيلي تابع: "سنواجه الأهلي الذي يمتلك أكثر من مشاركة في كأس العالم للأندية، ولكننا نريد أن ننهي البطولة في أفضل مكانة، وسنحارب من أجل هذا".

وأردف: "الأهلي يدافع من وسط الملعب، وهدفه السيطرة على الكرة، ولكن هدف فريقي في مواجهة الأهلي هو الأسلوب الهجومي".

وأوضح مدرب الفريق البرازيلي: "الأهلي يبدأ الهجوم من حارس المرمى، وعن طريق العمق، وأمام بايرن ميونخ لعب بطريقة دفاعية وكان يحتفظ أحيانًا بالكرة".

دينيلسون: بالميراس قد يخسر من الأهلي بعد ما قدمه أمام بايرن ميونخ

بالميراس خسر مباراة نصف النهائي أمام فريق تيجريس أونال المكسيكي، بينما خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، ليتواجه الفريقين في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال.