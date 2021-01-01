دينيلسون: بالميراس قد يخسر من الأهلي بعد ما قدمه أمام بايرن ميونخ

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أكد البرازيلي دينيلسون دي أوليفيرا، لاعب المنتخب البرازيلي السابق، على أن فريق بالميراس سيواجه صعوبات في مواجهته المقبلة أمام النادي الأهلي المصري، بعد ما قدمه خلال مباراة بايرن ميونخ الألماني.

الأهلي سيواجه بالميراس مساء غدٍ الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بكأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

دينيلسون قال خلال تصريحات لقناة "تي في باند" البرازيلية: "بالميراس سيواجه خطر الخسارة أمام الأهلي، لو كرر نفس الأداء الذي قدمه أمام تيجريس أونال المكسيكي في مباراة نصف النهائي".

لاعب المنتخب البرازيلي السابق تابع: "مباراة بالميراس أمام الأهلي ستكون صعبة، لأن الفريق المصري أظهر شخصية قوية أمام بايرن ميونخ اللماني، ومواجهتهم أمام بالميراس ستكون مشوقة".

وواصل: "من الوارد أن يخسر بالميراس أمام النادي الأهلي، في حالة لعبه بنفس الطريقة التي لعب بها أمام تيجريس، والوضع سيكون خطيرًا في تلك المباراة".

واختتم دينيلسون تصريحاته قائلًا: "جميع الجماهير تعلم أن بالميراس لا يلعب بشكل جيد، ولكن اللاعبين عليهم أن يثبتوا عكس ذلك في أسرع وقت، قبل مواجهة نهائي كأس البرازيل".

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بالميراس خسر أمام تيجريس أونال المكسيكي في مباراة نصف النهائي، ليتأهل الأخير في أول مشاركة له بكأس العالم للأندية، إلى المباراة النهائية، ليواجه بايرن ميونخ الألماني.