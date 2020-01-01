مدرب الهلال يرفض سياسة التدوير قبل مواجهة الاتحاد

يستقبل الهلال نادي الاتحاد في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية على ملعب جامعة الملك سعود

يرفض المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال السعودي إجراء تعديلات على تشكيل الفريق قبل مواجهة نادي اتحاد جدة غدًا السبت.

ويستقبل الهلال نادي الاتحاد في مباراة كلاسيكو الكرة السعودية على ملعب جامعة الملك سعود في قمة مباريات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تقرير مُقربة من الزعيم قالت أن أهمية المباراة أجبرت الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الهلال على إيقاف تدوير اللاعبين في كل مباراة «من 4 إلى 5 لاعبين».

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وتوقعت التقارير أن التغيير سيكون في حدود لاعب أو لاعبين بالكثير في مركزي العمق الدفاعي والوسط، من أجل تحقيق الهدف من المباراة.

فنيًا، يخوض الفريق اليوم المران الأخير لمواجهة الاتحاد، فيما أدى الفريق عصر أمس مرانه الرئيس، والذي كان مغلقاً أمام الجمهور ووسائل الإعلام.

ويعقد الروماني مؤتمراً صحفيًا بقاعة المؤتمرات الصحافية في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر النادي للحديث عن تحضيرات الهلال عن مواجهة الغد.

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يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.