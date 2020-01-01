استبعاد شكري الحنفوش من إدارة مباريات الدوري السعودي

قررت الإطاحة بالحكم شكري الحنفوش من قائمة الحكام التي تُدير منافسات المسابقة المحلية

قالت تقارير صحفية سعودية أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت الإطاحة بالحكم شكري الحنفوش من قائمة الحكام التي تُدير منافسات المسابقة المحلية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي استبعدت شكري الحنفوش من إدارة ما تبقى من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت الصحيفة أن سبب الاستبعاد يأتي لعدم اجتيازه اختبار اللياقة البدنية الذي تم عقده للحكام الأسبوع الماضي في الرياض.

المزيد من الفرق

ولم يتمكن الحنفوش من النجاح في الاختبارات البدنية، كما تعرض لإصابة تمزق في عضلة الفخذ الخليفة مما أثر عليه بشكل واضح.

ويحتاج الحنفوش إلى ثلاثة أشهر من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها، وبالتالي لن يتمكن من إدارة أي مباراة في الدوري.

إدارة الاتحاد تُغلق قضية أحمد العكايشي

يُذكر أن الإسباني فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام الرئيسة في اتحاد القدم السعودي، قد ساهم هذا الموسم في عودة الحكام السعوديين إلى قيادة المباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.